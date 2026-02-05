中市第五分局文昌及東山派出所 新任所長聯合布達

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府警察局第五分局，今日舉行文昌派出所所長林柏豪及東山派出所所長郭忠儒聯合布達典禮！分局長劉明興表示，兩位新任所長皆由大雅分局跨區榮調，帶著紮實的實戰經驗繼續守護北屯。現場多位民意代表、地方士紳、警友及民力幹部皆出席共同見證。

新任文昌派出所所長林柏豪表示，文昌轄區內崇德商圈繁榮、交通車流量大，將針對商圈治安與捷運沿線交通加強管理，營造優質的「北屯核心生活圈」；新任東山派出所所長郭忠儒則指出，東山轄區擁有著名的大坑登山步道，是市民休閒的首選，將帶領同仁守護登山遊客與居民的安全，讓「台中後花園」更加和諧安寧。

分局長劉明興在典禮中除感謝卸任所長的貢獻，也期許兩位新所長上任後全力貫徹現階段兩項警政目標，首先是打詐零容忍，落實警政署「打詐儀錶板」政策，走入社區進行識詐宣導，不讓詐騙集團影響北屯居民的努力成果；第二是停讓文化推廣，因應交通安全月，呼籲市民在繁忙的北屯街道落實「車輛慢看停、行人安全行」，建立守法禮讓的交通友善城市。

