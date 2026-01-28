中市第13期大慶市地重劃區完工謝土 地政局：打造南區與南屯區邁向新里程

第13期大慶市地重劃區完工謝土-打造建設與文化共榮典範。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府地政局今（28）日於南區舉行「第13期大慶市地重劃區完工謝土法會」。地政局長曾國鈞指出，此案歷經三任市長努力，終於在市長盧秀燕任內圓滿落成。此重劃區範圍橫跨南區及南屯區，面積廣達229公頃，未來將發揮鄰近捷運與高鐵的優勢，成為連結台中核心區與周邊行政區的重要轉運樞紐。今日祈福法會除感謝神祇庇佑，更象徵這片土地正式邁向宜居繁榮的新里程。

中市府地政局長曾國鈞致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

第13期大慶市地重劃區坐落範圍包含南區及南屯區，面積約229公頃，市府以市地重劃方式開發，將過去畸零狹小、地界不整的土地重新整理，大幅提升土地使用效率。地政局指出，此區地理位置優越，位居中台灣重要樞紐，不僅坐落台鐵大慶車站北側、鄰近高鐵台中站，更有捷運綠線貫通，具備極佳的內外交通接駁動能，將成為連結台中核心區與周邊行政區的重要轉運樞紐。

第13期大慶市地重劃區完工謝土-打造建設與文化共榮典範。（圖/記者廖妙茜翻攝）

地政局表示，市府在推動重劃開發過程中，特別強調軟性文化與硬體規劃的平衡，秉持「建設留給城市，文化還給地方」的初衷。開發過程中完整保留麻糍埔遺址、番婆庄遺址、舊南屯溪文化景觀及珍稀老樹等文化資產。此外，區內規劃8座融入在地文化特色的景觀橋梁，並設置具滯洪、保水、景觀功能的滯洪池，提供綠地、休閒步道及共融式兒童遊戲場所。這種將設施與歷史遺址整合的優質規劃，更榮獲國家卓越建設獎及國家建築金獎的肯定。

第13期大慶市地重劃區完工謝土-民眾踴躍參與。（圖/記者廖妙茜翻攝）

第13期大慶市地重劃區全景圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今日法會過程莊嚴隆重，由台中市政府地政局、民政局、南區公所、南屯區公所等機關代表、地方民意代表及地主鄉親均到場觀禮。地政局強調，謝土灑淨儀式象徵開發工程正式告一段落，除祈求地方平安與繁榮發展外，市府也將持續秉持與民眾站在一起的初心，期盼透過交通優勢與豐富的文化內涵，讓市民擁抱宜居城市新風貌。