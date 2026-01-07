中市第33座愛的書庫 旭光國小揭牌

愛的書庫揭牌典禮大合照。

台中市烏日區旭光國小昨（七）日舉行「愛的書庫」揭牌儀式，正式啟用台中市第三十三座一般圖書「愛的書庫」。台中市教育局長蔣偉民到場頒發感謝狀，感謝財團法人台灣閱讀文化基金會、永慶不動產七期河南市政店、永慶不動產好市多百富店、三○○C二區台中縣成功獅子會，以及協助書箱載運的新竹物流股份有限公司攜手促成，共同為孩子打造更豐富的閱讀環境，讓閱讀成為開啟世界的重要力量。

蔣偉民局長表示，台中市參加教育部一一四年度「全國推動閱讀績優學校、團體及個人」評選，一舉榮獲十五項大獎，獲獎數已連續四年蟬聯全國第一，成果相當亮眼。

教育局表示，截至今（一一五）年，台中市已於校園設置三十三座一般圖書「愛的書庫」，讓書籍能在學生手中傳閱、於班級間交流、於校際間循環；另於十所學校設置「數位愛的書庫」，協助孩子在數位時代善用載具進行線上自主閱讀學習，突破時空限制，全面提升數位閱讀能力與整體閱讀素養。

旭光國小校長林淑玲表示，學校原校址位於王田山腰，於一○六年遷校至高鐵重劃區現址後，隨著區域快速發展，學區人口持續移入，班級數由遷校初期的十二班成長至目前的三十九班。為回應學生快速增加的閱讀需求，學校除善用教育局補助的圖書經費外，也積極向鄰近宮廟及家長募集圖書款項，並在台灣閱讀文化基金會何鴻鈞執行長，以及榮獲一一四年第二十屆「教育奉獻獎」的林益生老師協助下，順利完成「愛的書庫」建置。