中市第33座「愛的書庫」旭光國小揭牌啟用

▲愛的書庫揭牌典禮大合照。

台中市烏日區旭光國小今（7）日舉行「愛的書庫」揭牌儀式，正式啟用台中市第33座一般圖書「愛的書庫」。台中市政府教育局長蔣偉民到場頒發感謝狀，感謝財團法人台灣閱讀文化基金會、永慶不動產七期河南市政店、永慶不動產好市多百富店、300C2區台中縣成功獅子會，以及協助書箱載運的新竹物流股份有限公司攜手促成，共同為孩子打造更豐富的閱讀環境，讓閱讀成為開啟世界的重要力量。

蔣偉民局長表示，台中市參加教育部114年度「全國推動閱讀績優學校、團體及個人」評選，一舉榮獲15項大獎，獲獎數已連續四年蟬聯全國第一，成果相當亮眼。

教育局表示，截至今（115）年，台中市已於校園設置33座一般圖書「愛的書庫」，讓書籍能在學生手中傳閱、於班級間交流、於校際間循環；另於10所學校設置「數位愛的書庫」，協助孩子在數位時代善用載具進行線上自主閱讀學習，突破時空限制，全面提升數位閱讀能力與整體閱讀素養。

旭光國小校長林淑玲表示，學校原校址位於王田山腰，於106年遷校至高鐵重劃區現址後，隨著區域快速發展，學區人口持續移入，班級數由遷校初期的12班成長至目前的39班。為回應學生快速增加的閱讀需求，學校除善用教育局補助的圖書經費外，也積極向鄰近宮廟及家長募集圖書款項，並在台灣閱讀文化基金會何鴻鈞執行長，以及榮獲114年第20屆「教育奉獻獎」的林益生老師協助下，順利完成「愛的書庫」建置。