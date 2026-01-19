中市綠營黨團交接 欣媽當盧媽面喊出「由我來發現金」

民進黨台中市議會黨團19日舉行新舊任幹部交接典禮，新任幹部合影。（馮惠宜攝）

民進黨提名的下屆市長參選人何欣純當著台中市長盧秀燕的面主張台中應比照中央發放現金，還說：「未來希望由我來發現金！」。（馮惠宜攝）

民進黨台中市議會黨團19日舉行新舊任幹部交接典禮，由市議員周永鴻接任總召。現任台中市長盧秀燕與民進黨提名的下屆市長參選人何欣純同桌。何欣純致詞時展現強烈企圖心，不僅當著盧的面強調「監督不放水」，更主張台中應比照中央發放現金，大聲疾呼：「未來希望由我來發現金！」。

新任總召周永鴻致詞時表示，今天適逢馬丁路德牧師紀念日，也是「全國服務日」，黨團幹部本質是服務，且要「不分任何黨派」，只要市民有需求，民進黨團就會全力以赴。他也公開表態，期許新黨團展現戰力，並強調他心中認可的未來市長人選就是何欣純。

廣告 廣告

盧秀燕致詞時肯定卸任總召王立任「有戰力又圓融」，對接任的周永鴻，稱讚其質詢有理且具同理心。對於周永鴻提出的「不分黨派服務」，盧秀燕當場大方呼應，強調市府態度一致，只要是好的建言都會採納，並感性表示台中的改革與進步，民進黨團功不可沒，許多福利與建設其實都來自議員們的督促，功勞屬於議會與大家。最後她更許下願望，祝福在場要競選連任的優秀議員都能高票連任。

何欣純壓軸上場，對接任的周永鴻寄予厚望，稱讚其頭腦清晰、具備獨到的政治評論分析能力。話鋒一轉，何欣純直對台下的盧秀燕市長及市府團隊喊話，強調監督「絕不放水」，甚至自信表示：「以後我當市長，對我的監督也不要放水，全力監督」。她強調，好的政策會延續，不夠好的則會設法改善，目標是以「嶄新的市政治理模式」開創大台中新局。

何欣純也對紛擾已久的普發現金提出主張，她強調「城市紅利、全民共享」，並舉前總統蔡英文、賴清德總統發放現金為例，認為台中的經濟成果也應讓市民「有感」。何欣純看著台下的盧秀燕說，雖然感謝盧市長對市政的推動，但她更堅持「在地的經驗與國際的行銷」，並強調城市行銷不能只靠宣傳廣告，必須腳踏實地。她明確表態，希望未來能以「嶄新的市政治理模式」開創新局，更直言：「如果可以的話，我希望由我來發現金，讓全台中市民共享經濟成果」。

【看原文連結】