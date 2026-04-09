中市續推醫療性凍卵凍精補助 最高補助5萬元助癌友安心圓夢
台中市政府持續守護罹癌市民生育權益，115年續推「時來孕轉－幸福台中凍卵凍精補助計畫」，提供符合資格者終身1次補助，女性凍卵最高補助5萬元、男性凍精最高補助8,000元。透過實質補助減輕癌友在治療前保存生育力的經濟負擔，讓市民在對抗病魔的同時，也能保有未來成家的希望。
市府衛生局表示，此計畫自114年1月1日推動以來，凡本人或配偶設籍台中市滿6個月，且45歲（含）以下之罹癌市民，經專科醫師評估後續治療可能影響生育功能者，即可申請補助。女性可選擇凍卵療程補助5萬元，男性則可申請凍精療程（含取精及第1年保管費）最高補助8,000元，兩項皆為終身補助1次。
衛生局長曾梓展指出，截至115年3月23日止，台中市已補助凍卵17人、凍精16人，其中女性以乳癌患者居多，男性則以睪丸癌為主，申請者平均年齡約32.7歲，多集中於30至39歲族群。顯示市府在推動癌症照護的同時，也積極回應年輕癌友對生育權益的需求，陪伴市民安心治療、勇敢面對人生挑戰。
衛生局說明，符合資格者可至衛生福利部許可之人工生殖機構完成療程，並於療程結束後備齊相關文件向衛生局申請，經審核通過後，補助費用將撥入申請人指定帳戶，申請流程便利明確。
此外，市府也同步推動多項婦幼健康政策，包括補助婚後孕前健康檢查、未滿34歲孕婦母血唐氏症篩檢，以及進入幼兒園辦理學齡前整合式兒童健康檢查，透過完整的健康照護服務，持續守護市民從孕前到育兒各階段的健康需求。
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