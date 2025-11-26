中市罰單削135億 議員轟市府當提款機

▲議員周永鴻總質詢時痛批盧市府施政錯置資源(圖／柳榮俊攝2025.11.26)

[NOWnews今日新聞] 「寧願砸3.6億辦活動讓外地人中獎，卻不願讓台中學童吃免費午餐？」台中市議員周永鴻今（26）日總質詢時痛批盧市府施政錯置資源。他指出，市府近5年光靠罰單就從市民口袋掏走135億，結果預算卻花在號稱500萬人次投票、實則「人不用到台中」也能抽獎的虛華活動上，要求市府將預算轉為實質福利。

活動預算狂撒3.6億，換來「外地人中獎」。周永鴻指出，盧市府大力推廣的鍋烤節、購物節等活動，今年豪擲3億6167萬預算。他舉例，鍋烤節大獎汽車最後被「嘉義人」抽走，證明活動設計有漏洞，只要下載APP就能投票，無助於實質在地消費。他痛心表示，抽一台車的錢，可以補助192名學童一學期的午餐費，為什麼要把台中人的稅金送給外縣市憑運氣？

罰單成市府小金庫？5年進帳135億。周永鴻更重砲抨擊，市府將市民當成「提款機」。數據顯示，109年至113年台中市罰單收入高達135億，部分路段如福貴路甚至在離峰時段積極測速。周永鴻質疑，市府對市民開罰「快狠準」，談到福利卻推託沒錢，若將3.6億行銷預算轉用，足以讓全市9萬名學童免費吃一學期營養午餐。

周永鴻最後以高雄「演唱會經濟」為對照，批評台中只剩「市長肖像」與「抽獎僥倖心理」，強烈要求盧秀燕停止煙火式施政，落實營養午餐免費，真正減輕家長負擔。

市警察局說，六都近5年舉發數量都呈現增加趨勢，部分原因是因112年修法擴大增加民眾檢舉項目達59項，致檢舉案件增加；另外交通部修法提高部分重大違規（如車不停讓人、危險駕駛等）罰鍰金額，致交通違規罰鍰收入超出預期。

警察局指出，各分局依據轄內易肇事路段及肇事原因，規劃移動式測照勤務，並滾動式檢討執行地點。潭子區福貴路為連結國道4號、台74線重要聯絡道路，且經轄區大雅分局分析為113年易肇事路段之一，為防制交通事故，交通警察大隊官網於114年8月21日公告為設置測照設備取締地點，並依據道路交通管理處罰條例規定，於執行地點前100公尺至300公尺前設置明顯警示標誌，以提醒駕駛人遵守交通規則依速限行駛，防制交通事故發生。

