中市罷免幽靈連署案開庭 立委蔡其昌拒絕認罪協商

國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（右）、第一組總幹事伍康龍（左圖右一）在收押後坦承犯行。（本刊資料照）

國民黨中市黨部涉罷免幽靈連署案，今（19日）在台中地院第二次開庭進行準備程序庭，34名國民黨黨工仍表示認罪，請求協商和緩刑。不過立委蔡其昌具狀向地院反應，被告們未曾對他道歉、和解，拒絕認罪協商。

該案今天一早在台中地院國民法官庭開庭，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等34人坦承犯行。陳的律師劉鴻基表示，希望法律獨立於政治之外，罷免是錯誤，被告們的行為確實不法，是錯誤中的錯誤，但他們不可能再犯，也無前科，請求予以緩刑。

不過法官表示，此案被害人之一立委蔡其昌已久具狀向臺中地院表示拒絕認罪協商，因為被告們未曾向他道歉，也沒有和解。法官當場停止審理，休息期間請被告、律師們考慮是否與立委蔡其昌、何欣純進行認罪協商。

去年6月27日台中地檢署偵結國民黨中市黨部涉罷免幽靈連署案，查出國民黨台中黨部涉嫌偽造罷免民進黨籍立委提議書，份數高達4,258份，將總計34名黨工提起公訴。其中國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍在收押後坦承犯行，不過檢方認為2人位居主導地位，事後又有刪除對話紀錄、湮滅證據之實，仍請法官從重量刑，以儆效尤。

台中地院於去年8月18日首度開庭，陳劍鋒、伍康龍等34人全數認罪，被告律師劉鴻基為其辯護，表示因黨中央下達罷免指示距離截止日只剩5個工作天，被告因自作聰明而觸法，請求給予陳劍鋒、伍康龍緩刑。

