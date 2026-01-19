中市罷免幽靈連署案，34名被告願與立委2人認罪協商。圖為國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒。（本刊資料照）

國民黨中市黨部涉罷免幽靈連署案，今（19日）開庭，經中途休庭被告與律師開會商討，34名被告不僅認罪，也願與相關被害人立委蔡其昌、何欣純等人協商和解 ，法官隨即裁示進行簡式審判，並訂本月30日召開協商會議，將於3月6日進行宣判。

公訴檢察官開庭表示，應以被害人同意為前提，再啟動協商程序。不過律師群認為，此案涉案人數眾多，又全認罪，避免曠日費時，請求先行簡式審判，日後再進行協商。最後法官裁示，今日進行簡式審判審結，待協商會議後，就協商結果衡量刑度，做出判決。

辯論終結時，被告們均表示知錯，請法官從輕量刑或緩刑，予以自新機會；法官詢問被告們薪資，除陳劍鋒、伍康龍月薪4萬元以上，其餘執行長、主任均在月薪3萬至1萬2千元不等，被告律師表示，此案被告們均未獲得財產上利益，僅是服從上面指示，請求緩刑附帶法治教育。部分出庭的被害人（被偽文簽名者）也幫被告求情；中央選委會代表則表示是告發，不是被害人，因此不參與協商會議。

法官最後裁定，將聯繫立委蔡其昌、何欣純等人有關協商會議事宜，並訂本月30日召開協商會議，協商會議之後，訂於3月6日宣判。

