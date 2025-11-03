中市羽愛同行單身聯誼 9成4高配對率

手繪星球燈，展現美感及創作力。

▲手繪星球燈，展現美感及創作力。

協助單身民眾尋覓良緣，台中市政府民政局攜手南區戶政事務所2日在長春國民運動中心舉辦「『珈』點幸福、『羽』愛同行」單身聯誼活動，結合手作星球燈、羽球趣味賽、紓壓瑜珈及浪漫午茶等豐富行程，帶領39位單身男女在動靜交融中互動交流，讓浪漫情愫自然萌芽。民政局長吳世瑋表示，此次活動促成18對有緣人互表心意，配對率高達九成四，市府「愛的助攻」持續發威，為單身男女牽起通往幸福的紅線。

廣告 廣告

吳世瑋局長指出，台中市截至目前，23場活動已促成375對有緣人成功配對，平均配對率逾八成四，深受好評，市府將持續以創意與浪漫為動力，讓愛的火花在台中綻放，幸福故事不斷上演。

南區戶所主任蕭淑娟表示，此次聯誼以「手繪星球夜燈」揭開序幕，參加者親手製作專屬作品，並贈予心儀對象傳遞情意；隨後分組進行「羽球趣味賽」，在輕鬆活潑的氛圍中互動交流、培養默契；接著進行「紓壓瑜珈」課程，帶領大家進入身心放鬆的療癒時光，透過雙人協作增進信任與情感連結；活動最後在茶香與甜點交織下，營造浪漫午茶時光，促進交流互動，為後續情感發展埋下甜蜜伏筆。

南區戶所指出，參加者林先生表示，平時想認識新朋友，但擔心透過網路交友可能遭遇詐騙，感謝市府舉辦聯誼活動，讓大家能在安全、放鬆的環境中認識新朋友；另一位參加者劉小姐則表示，運動主題的聯誼活動相當少見，此次活動氣氛輕鬆自然，讓參加者自在互動，度過愉快時光。