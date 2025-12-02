中市老翁搭公車跌倒無呼吸心跳 送醫急救

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午10時51分左右，台中市一名84歲潘姓老翁搭乘206號公車，在東勢區豐勢路26號前準備下車時，因公車司機煞車，突在公車上跌倒，當場沒有呼吸心跳，被送東勢農民醫院急救中。

東勢警分局表示，接獲119轉達，今天上午10時51分左右，84歲潘姓老翁搭乘206號公車，欲按鈴下車時，因公車謝姓司機(42歲)煞車，而不慎摔倒，台中市消防局獲報，立刻到場為老翁實施急救，並由救護車送東勢農民醫院救治。

員警到場後管制交通，並對公車司機實施酒測，酒測值為零，後通知交通小隊到場處理，已聯繫家屬前往醫院探視。

