中市育兒租金補貼1/1上路

為減輕台中市育有零至十二歲子女的租屋家庭負擔，台中市政府運用囤房稅稅收辦理「台中市育兒租金補貼」，自明年一月一日起至十二月卅一日受理申請。

台中市住宅發展工程處表示，凡在台中市租屋且符合財稅規定的市民，每名零至十二歲子女可獲新台幣四千元補助，且補助子女數不設上限，即便承租社會住宅的市民亦可申請，全面照顧台中市育兒家庭，補貼戶數上限約為一萬六二四○戶，額滿截止。

市府住宅發展工程處說明，為了簡政便民，讓市民免於舟車勞頓，如已申請一一五年度內政部國土管理署租金補貼的市民，免再次提供育兒租金補貼申請資料，市府確認符合規定後將寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回復申請意願，即可完成申請。後續經審查核定者，相關補貼將一次性撥入核定戶指定帳戶。