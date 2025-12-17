中市育兒租金補貼115年1月1日開放申請 每名子女補助4000元且無子女數上限

115年育兒租金補貼受理宣導圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】 為減輕台中市育有0至12歲子女的租屋家庭負擔，台中市政府運用囤房稅稅收辦理「台中市育兒租金補貼」，自明年1月1日起至12月31日受理申請。台中市住宅發展工程處表示，凡在台中市租屋且符合財稅規定的市民，每名0至12歲子女可獲新台幣4,000元補助，且補助子女數不設上限，即便承租社會住宅的市民亦可申請，全面照顧台中市育兒家庭，補貼戶數上限約為1萬6,240戶，額滿截止。

市府住宅發展工程處說明，為了簡政便民，讓市民免於舟車勞頓，如已申請115年度內政部國土管理署租金補貼的市民，免再次提供育兒租金補貼申請資料，市府確認符合規定後將寄發意願確認函，收到確認函的民眾以線上或紙本回復申請意願，即可完成申請。後續經審查核定者，相關補貼將1次性撥入核定戶指定帳戶。

未申請中央租金補貼的民眾也不用擔心，可至台中市育兒租金補貼網站線上申請，或至市府住宅發展工程處網站下載或臨櫃索取申請書，並於受理期間填寫申請書及備妥相關文件，於上班時間親送至台中市政府住宅發展工程處住宅服務科（地址：台中市西屯區文心路二段588號行政1館），或以郵寄提出申請(申請日認定以寄出郵戳為憑)；若對補貼有疑問者，請洽諮詢服務電話：04-22289111轉69300。