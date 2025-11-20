中市舉辦114學年度國際教育成果分享日

韓國IACE資深專員SUEYOON_LEE分享數位學習在國際教育合作之應用，與中興大學劉子彰教授交流。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府教育局在惠文高中舉辦「一一四學年度國際教育成果分享日」，活動貴賓雲集，法國在台協會主任、法國駐台代表龍燁到場，活動邀請到韓國 IACE 資深專員、捷克查理大學教授進行專題演講，展現台中推動國際教育的創新實踐與豐碩成果。

活動包括法國在台協會、台灣法國文化協會、歌德學院(台北)德國文化中心及日本台灣交流協會派代表共襄盛舉，展現多國合作推動國際教育的成果與重視。 教育局副局長賴緣如說，面對數位學習與跨國合作的新趨勢，台中市推動各校結合科技工具與國際交流，歡迎國際貴賓到台中進行交流。

廣告 廣告

韓國 IACE 資深專員SUEYOON LEE以「數位學習在國際教育合作中的運用」為題發表專題演講，捷克查理大學教授Tom Hk及Svatava Janoukov 分享「全球永續指標在地化」教育實踐，從國際視角探討教育永續與數位連結。

多位台中市師生成果發表，包括惠文國小及立人國中分享「國際筆友計畫」、明道高中「SMILE英語共學計畫」及西屯國小「概念圖式 RPG 數位學習」案例等，展現台中師生跨國合作與雙語教學成果。

活動下午場由潭陽國小、大甲高中與台中家商師生分享海外進修及圓夢經驗，外籍教師從不同文化視角暢談他們眼中的台灣教育。東海國小、烏日國中、文華高中與惠文高中發表國際教育課程成果，展示如何將SDGs、環境教育與雙語教學融入課程實踐。

教育局表示，市府與國際教育交流聯盟、法國在台協會、台灣法國文化協會、日本台灣交流協會及德國歌德學院（台北）等單位合作，推動「台中市一一四學年度國際教育週」系列活動，國際教育週期間在惠文高中舉辦國外大學博覽會，提供師生海外升學的諮詢管道，另外舉辦德國「格林童話展」與法國「Sports Friendly展」，以藝術與運動文化呈現多元教育風貌，規劃「和風選課日」日本文化體驗課程及「大使帶你遊世界」、「國際扶輪大小手」等計畫，擴大國際教育的深度與廣度。