中市芬普尼蛋流向5區35家店 綠議員批拖72小時公布

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市龍忠蛋行9日進貨彰化文雅畜牧場雞蛋，後又驗出農藥芬普尼超標；台中市衛生局今天公布，此批4000台斤雞蛋共流向5行政區、35家店，連鎖早餐店、便當店、旅館都有。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨台中市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、江肇國等人，關心彰化流入台中的芬普尼蛋流向。

陳俞融表示，芬普尼蛋流向35家店，因市府未即時公布，有民眾到早餐店憂心吃到毒蛋，買蛋餅時要求店家不要加蛋，她要求市府公布流向店家；謝家宜則要求衛生局應加強稽查。

衛生局長曾梓展答詢，7日接獲彰化通知，當天要求蛋行下架，蛋行表示全數售罄，10日稽查發現龍忠蛋行9日進貨且販售文雅畜牧場雞蛋，當場要求下架，後續檢驗發現芬普尼代謝物超標，立刻通報中央，希望不要指責認真做事的公務員。

江肇國質疑，為何市府在72小時後，才公布蛋品流向的35家店家。市長盧秀燕答詢，考量小商家是無辜的，商譽維護不易，等檢驗結果出爐時，蛋品都已銷售完，事後也沒辦法彌補，市議員有這樣的要求，市府最後決定從善。

江肇國認為，公布蛋品流向的店家可讓消費者事先防範，若只提供溯源條碼，難道讓民眾自己看條碼；蛋品流向很多是餐飲業，消費者根本無從查起，為了保護商譽，卻犧牲消費者健康。

台中市衛生局今天在台中市重大食安議題專區，公布龍忠蛋行11月9日向文雅畜牧場進貨的芬普尼問題蛋品35家下游名單，分別流向大肚區、龍井區、清水區、梧棲區、沙鹿區5個行政區；店家則包含有早餐店、旅館、烘焙坊、便當店、便利商店等。（編輯：陳仁華）1141117