中市荷松協會理事長交接 民政局肯定協助市政推動

記者張益銘／臺中報導

臺中市後備憲兵荷松協會與梅荷夫人聯誼會長期投入社會公益，並積極協助市府提升災害防救能力，為臺中的發展與安全貢獻良多，今（7）日舉行第13、14屆協會理事長暨聯誼會長交接典禮，現場氣氛熱絡。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕到場致賀並表示，感謝前任理事長林永裕及聯誼會長張秋燕任內的辛勞付出，並恭喜新任理事長陳輝明及聯誼會長陳虹霖就任，期盼在既有基礎上持續精進，開創新局。

吳世瑋指出，堅實的後備系統是國防健全的重要基礎，盧市長向來重視後備及後憲組織，持續投入補助經費支持各項活動推動，並感謝荷松協會與梅荷夫人聯誼會自成立以來，長年投入關懷弱勢、淨山、捐血及節能減碳等公益，同時協助地方治安維護；每年亦規劃災防與救援訓練，強化會員的災防救援能力，並與市府建立深厚互信的合作夥伴關係，期盼新任理事長及會長持續帶領團隊深化社會服務，為城市安全與地方發展注入更多能量。

立法院副院長江啟臣表示，憲兵始終秉持「一日憲兵、終身憲兵」的精神，即使退伍後仍在各領域默默付出，以忠誠與專業守護國家、關懷人民，感謝後憲大家庭及梅荷夫人長期投入捐血、公益服務、文化推廣與地方協助，成為社會穩定且溫暖的力量。他也特別感謝卸任的林主委與新上任的陳主委，強調後憲精神代代相傳，期待協會持續壯大、會務更為興盛，適逢歲末年終之際，也祝福所有成員新年快樂、心想事成。

陳輝明指出，感謝後憲弟兄的信任，讓自己有機會承擔此一職務。他提到，後憲長期扎根地方，推動捐血等公益活動，並在義消、義警與民防等公共服務領域付出心力，為社區穩健發展帶來正向影響力。上任後，他將持續秉持歷任榮譽主委的精神，和各區夥伴一起把會務做好、把地方扎根好，今年也會大力推廣捐血活動，並希望透過更多行動，讓社會看見後憲力量。

民政局說明，市府與臺中市後備憲兵荷松協會在公益活動、市政推動及全民國防教育宣導等領域，長期保持良好且密切的合作關係，並感謝後憲先進長期在社會服務、全民國防、治安維護及公益推廣上的辛勞付出，也期盼陳理事長持續帶領協會團隊，發揚憲兵忠貞愛國的精神，深入社區為民服務，為社會帶來更多正面力量。