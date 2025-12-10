中市萬聖紫竹寺寒冬送暖 捐贈白米關懷650戶弱勢家庭

萬聖紫竹寺寒冬送暖，捐贈白米關懷清水低收入戶。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕歲末將至，各地寒冬送暖活動陸續展開，為傳遞社會溫暖與關懷，台中市萬聖紫竹寺董事長蔡國輝捐助清水區約650戶低收入及弱勢家庭，每戶5公斤白米一包，並於清水區公所一樓前廣場舉辦「寒冬送暖—白米餽贈清水區弱勢關懷公益活動」。活動由清水區長蔡慶生代表受贈並致贈感謝狀，現場並有多位里長共同見證，場面溫馨。

清水區長蔡慶生今日表示，公部門資源有限，但民間力量無窮，萬聖紫竹寺長期投入公益，不僅展現宗教團體的善心，也為地方注入滿滿溫情，並感謝各里辦公處協助後續白米發放，讓物資能迅速送達最需要的家庭。

蔡國輝指出，各里辦公處最了解在地居民的實際需求，是社區中最信賴的力量，透過各里里長們協助發放，能更精準且有效率地將白米送到弱勢與急需協助的家庭手中，希望能在歲末寒冬帶來一份溫暖與祝福。

清水區各里長協助分送白米。(記者張軒哲攝)

