中市萬豐國小棒球隊奪全國總冠軍 將赴美參賽卻籌措經費困難

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萬豐國小棒球隊預計七月底前往美國參賽，因所需經費高達五百萬元，該校呼籲社會各界援助，讓球員們能順利為國爭光。（記者鍾麗如攝）

台中市萬豐國小棒球隊取得代表中華台北參加「二０二六年美國貝比魯斯聯盟Ｕ１２卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽」資格，預計七月底前往美國參賽。該校表示，由於預估所需經費高達五百萬元，加上三十位球員中半數是原住民族孩子，家庭經濟並不寬裕，亟需社會各界援助，讓球員們能順利赴美為國爭光。

霧峰區萬豐國小棒球隊今年五月在台灣貝比魯斯棒球聯盟全國選拔賽中，一路過關斬將，成功拿下全國總冠軍，取得代表中華台北參加「二０二六年美國貝比魯斯聯盟Ｕ１２卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽」資格。喜訊傳回該校，師生們都欣喜若狂，原住民議員朱元宏亦期許球員們贏得勝利，成為台灣之光。

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校長陳厚仁指出，對孩子們來說，這不只是人生第一次拿下全國冠軍，更可能是人生第一次踏出國門、看見世界。但預計所需經費高達五百萬元，包含機票、住宿、交通、保險及比賽相關支出，這對一所全校僅有二百位學生的國小而言，無異是一筆天文數字！目前該校已積極提出相關補助計畫申請，但距離經費缺口仍有相當大的差距；且更令人不捨的是，三十位球員中半數是原住民族孩子，有些家長是靠打零工維生，部分家庭甚至依賴政府補助才能勉強支撐生活。

陳厚仁表示，對孩子們來說，棒球不只是運動，更是一條改變人生的路。孩子們每天努力訓練，不喊苦、不喊累，即使球鞋破了、手套舊了，仍咬牙堅持，只因為大家心中都有同一個夢想，就是穿上中華隊球衣，代表台灣站上世界舞台。

陳厚仁指出，這次孩子們是靠自己的努力贏得世界賽門票，不應該因家庭經濟困難，而失去站上國際舞台的機會，期盼社會各界、企業團體及善心人士共同支持，讓孩子們能完成夢想，也讓世界看見台灣原鄉孩子的拚勁與勇氣。