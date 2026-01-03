中市藍姐弟之爭 1月16日北上黨中央協調

國民黨台中市長提名人選至今仍未敲定，黨中央16日將邀江啟臣（前右）、楊瓊瓔（前排左）兩人首次協調。（本報資料照片／陳淑娥台中傳真）

國民黨處理台中市長提名立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣「姐弟之爭」，16日將邀2人首次北上中央黨部協商；外傳黨中央盼以內參民調整合，台中市黨部主委蘇柏興3日表示，這僅是其中一個選項，協調時若有人願退出，未必要走到民調這一步。楊表示，若協調不成進入初選，一定接受考驗；江辦僅說尊重黨中央決定。

據指出，國民黨中央安排16日邀楊、江北上協調，費好一番功夫才敲定2人的時間，2人也是首度與黨中央坐下來協調，蘇柏興是協調小組成員之一，當天也會北上。

外傳黨中央盼以內參民調模式整合，蘇柏興指出，並未聽黨中央透露該訊息，他認為內參民調只是協調的選項之一，若有人願意退出，是最好的協調結果，就不需要走到內參民調、甚至全民調。

蘇柏興重申，黨中央一定會有公平、公正及公開的提名機制，黨主席鄭麗文希望整合方式要雙方能認同以及有共識，屆時才能團結一致對外打選戰。

雖然提名協調在即，兩陣營昨回應大不同。楊瓊瓔表示，黨有黨的節奏與機制，若協調不成進入初選，她一定接受檢驗，現階段仍照自己的步調，持續爭取鄉親支持。她強調，自己與江各有長處，無論最後採取何種方式，都會全力以赴。

楊瓊瓔連日積極走訪基層，昨更展開密集市場行程，1天內橫跨山、海、屯3大生活圈，接連前往清水市場、神岡菜市場及太平新光黃昏市場，與攤商、婆婆媽媽寒暄互動，傾聽物價、交通與民生需求，以實際行動展現深耕地方、爭取認同的決心。

相較楊瓊瓔稱坦然面對黨協調與機制，江啟臣辦公室昨僅低調表示，尊重黨中央決定，不予多作回應。