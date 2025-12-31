中市藍拚過半 綠搶席次 白要組黨團

台中市議會應選65席，共計17個選區（含3個原住民選區），民進黨下屆將提名32席（不含原住民選區），預計1月底登記；國民黨以現任優先，第8選區新人輩出，預計1月中確定提名席次；另民眾黨來勢洶洶，第4、6、12、13選區已敲定戰將，有信心籌組議會黨團。

本屆台中市議會國民黨32席、民進黨24席、民眾黨2席、無黨籍5席，加上國民黨黃健豪、羅廷瑋當選立委後出缺2席，總計65席，其中泛藍高達36席，掌握議會過半席次。

民進黨市黨部將於14個選區（不含原住民選區）提名32席，其中第2、4、5、7、8、9、11選區除了現任議員外，將再增加1席提名。主委許木桂指出，預計1月底、2月初辦理提名登記，若有競爭者，將進入初選。

面對民進黨搶先起跑，國民黨仍老神在在，國民黨台中市黨部主委蘇柏興指出，目前以現任為優先，待黨中央通過提名辦法，市黨部才會評估提名席次，預計1月中揭曉。

相較於綠營磨刀霍霍及藍營鴨子划水的兩極進度，民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，第4、6、12、13選區已確定提名人選，第2、7、8選區有黨員表達意願。

值得一提的是，第8選區本屆應選6席，因黃健豪當選立委出缺1席，另現任陳成添確定不爭取連任，加上該選區因人口增加，下屆將增加1席，3席空間讓藍綠白人馬覬覦。

目前國民黨有4人表態爭取第8選區，包括市府運動局專員吳宗學、現任市黨部發言人許育璿、工策會幹事顏建程及仁和里長張永漢，皆已投入布局。蘇柏興認為，該區是市長盧秀燕本命區，除了現任2席拚連任，可望再增加3席提名。

民眾黨同樣在該區參選爆炸，有深耕已久的邱于珊、盧市府前新聞局長吳皇昇及白營前戰將許瑞宏均力爭。陳清龍直言，市黨部中市目標5席，有信心拿下4席，一定要籌組議會黨團。

許木桂則說，目前黨內較有競爭為第5選區，前市議員許水彬的媳婦林鈺梅、新系的陳映辰均表態，該選區提名3席，若加上現任2席，就會進行初選。