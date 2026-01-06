中市藝術教育獲肯定 盧秀燕燕頒獎表揚三校一師

《圖說》市長盧秀燕頒獎表揚「藝術教育貢獻獎」及「社會教育貢獻獎」得獎學校和老師。

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕教育部114年度「藝術教育貢獻獎」及「社會教育貢獻獎」，台中市3所學校與1位教師自全國眾多競爭者中脫穎而出，表現亮眼；市長盧秀燕 6日於市政會議頒獎表揚，肯定得獎學校與教師長期深耕藝術與美感教育。

教育局長蔣偉民表示，這次榮獲藝術教育貢獻獎「績優學校獎」的學校分別為市立大甲高中、西屯區上安國小及大雅區大明國小，三校以長期、系統性的課程與活動推動藝術教育，展現教學創新與在地連結的豐碩成果。

教育局說明，大甲高中推廣藝術教育，已連續28年辦理「荷塘藝術月」，並透過「媽祖行腳文化踏查」等在地特色課程，串聯社區與產業；另協同台中市陶藝教學中心，發展結合陶藝與科技的STEAM跨域課程，展現藝術與科技整合的前瞻實力。

同樣獲獎的上安國小推展美感教育逾22年，以「美感即生活」為願景，課程融入雙語、科技與國際視野，並參與多項藝術培力計畫；另成立台中市首創以管樂為主的藝術才能班，在全國音樂比賽屢創佳績，並辦理雙語音樂成果發表會，引導學生在日常學習中發現並體驗藝術之美。

大明國小則以「麥田的藝術之光」為教學主軸，融合在地小麥文化，以小麥生長歷程為意象，營造如同藝術田地的校園氛圍，發展多元藝術社團與跨領域藝術課程；並結合雙語教學，開發雙語音樂課程及小麥藝術導覽，培養學生以英語介紹在地文化。

此外，榮獲「社會教育貢獻獎」的仁美國小謝婉妮老師，曾獲教育部「師鐸獎」及「藝術教育貢獻獎」殊榮，深耕藝術教育20餘年。