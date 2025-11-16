中市蛋行賣芬普尼蛋民眾退貨撲空 網友標註賣毒蛋

（中央社記者趙麗妍台中16日電）彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨，蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋；有民眾今天要退貨卻撲空，也有網友將蛋行標註賣毒蛋。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日在梧棲區「龍忠蛋行」查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm（殘留容許量標準0.01ppm），與規定不符；有3240台斤已流入市面，供散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

龍忠蛋行林姓老闆15日在社群網路表示，11月5日畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載，9日早上8時多他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋。

有網友於網路上在此蛋行名稱後標註「賣毒蛋」。龍忠蛋行今天上午拉下鐵門並未營業，有民眾開車載著10日購買的一箱雞蛋想要退貨卻撲空，他告訴中央社記者表示，家裡有十餘口人，用蛋量大，5、6年來都跟龍忠蛋行購蛋，10日來買蛋時還特別詢問，老闆稱沒問題，於是購買了新台幣300元的雞蛋。

退蛋民眾表示，已經吃了5、6顆蛋，昨天看到新聞報導才知道蛋有問題，本來想來退蛋，未料蛋行沒開門，300元的蛋只能自己吸收，打算將蛋全部打入田裡當肥料。（編輯：陳仁華）1141116