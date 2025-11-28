中市表揚藥事照護績優藥師 齊心打造友善環境

記者張益銘／臺中報導

中市衛生局今（29）日在文心森林公園舉辦「114年藥事照護暨用藥安全成果發表會」，活動在大坑國小非洲鼓隊充滿活力的表演中拉開序幕，吸引眾多民眾參與，現場氣氛熱鬧而溫馨。

衛生局長曾梓展代表市長盧秀燕向長期投入藥事照護服務的藥師與醫藥相關公會團體表達感謝，並頒發「藥事貢獻獎」、「藥事照護服務績優獎」等獎項，肯定藥師們將專業與關懷帶進社區與家庭的付出。食品藥物管理署姜至剛署長亦親臨現場，支持臺中市多元藥事照護服務的推動。自100年起，臺中居家訪視藥事照護服務人次已突破2萬800人次，為長者健康築起穩固防線。

曾梓展指出，臺中市藥事照護服務場域多元，除居家訪視外，延伸至社區據點及長照機構，打造多層次用藥關懷網絡。據點式藥事照護已達8,142人次，社區及機構式用藥整合服務3,117人次，109年起新增「送藥到府」服務，將藥品與關懷一併送到862位行動不便者家中。今年更啟動「居家安寧藥事訪視服務」，由藥師依處方調劑管制藥品，並親赴個案家中提供評估與衛教諮詢，兼顧末期病患用藥安全與尊嚴。為持續打造友善安心的用藥環境，目前已設置320家高齡友善藥局及52家A級無障礙藥局，讓民眾在社區即可獲得專業、便利又溫馨的用藥服務。

活動現場除頒獎典禮外，亦設置多項用藥安全闖關攤位，包括打彈珠、大富翁、中草藥包手作DIY等互動遊戲，民眾集滿闖關章後可兌換精美小禮物，並結合中藥材辨識與中西藥安全知識宣導，寓教於樂，增添活動趣味與知識性。

中市衛生局今（29）日在文心森林公園舉辦「114年藥事照護暨用藥安全成果發表會」。（中市衛生局提供）

