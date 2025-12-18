中市表揚「友善石虎守護者」 凝聚在地力量共同守護淺山生態

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府農業局昨（17）日與農業部林業及自然保育署台中分署在營林所台中出張所宿泊所共同舉辦「2025農愛石虎—台中友善石虎農作推廣成果發表暨標章頒布會」。活動由台中分署頒發年度友善石虎農作標章，今年共有12位新申請並通過審查的台中農友獲得認證；市府亦於現場公開表揚五組長期致力棲地維護的「友善石虎守護者」，肯定農友與社區團體多年以行動支持保育、展現扎實而穩定的守護力量。

農業局表示，石虎為淺山地區的重要指標物種，其棲地維護與農地經營方式關係密切。林業及自然保育署及農業部生物多樣性研究所推動的「友善石虎農作標章」開放苗栗、台中、南投等主要棲息區農民申請，透過友善耕作及農地環境管理共同提升生態品質。根據推動成果統計，自111年起台中地區已有40位農友取得標章資格，顯示在地農民積極投入，成為中部推動友善農作的重要力量。

農業局說明，本次獲頒「友善石虎守護者」的五組對象，包括東勢區農友羅字潮、羅淼文及孫玉錦三位農友，以及台中市東勢創意執行協會與台中市東勢區產業文化發展協會兩個團體，前述受獎者皆自110年度起持續參與「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，在農地經營中落實友善耕作、維護棲地環境，並協助推動環境教育與社區動員，是台中推動石虎保育的重要夥伴。

此外，活動現場亦展示多項具標章資格的農產品，包括水稻、根莖類蔬菜、柑橘及雜糧等，呈現淺山農業如何兼顧生產與生態。今年台中分署更與金色三麥合作推出「友善石虎柑橘啤酒（Brew for Biodiversity）」，以創新方式向大眾傳遞友善農業理念，期望促成「友善耕作—生態改善—市場支持」的正向循環，吸引更多農民響應。

農業局強調，友善耕作與社區參與是石虎保育的核心基礎，農地管理中的每一項友善作法皆有助於提升棲地品質、強化生態韌性。未來市府將持續深化相關保育措施，並與林業及自然保育署台中分署攜手合作，整合跨域資源、擴大友善農作推廣，期盼凝聚更多社會支持，共同守護台中淺山的珍貴生態網絡。