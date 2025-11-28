中市西區忠孝國小迎130週年校慶 師生校友共享盛典

記者張秉淞／臺中報導

中市西區忠孝國小今(29)日迎來創校130週年校慶，作為全市歷史最悠久的小學，校園內湧入近500位歷屆校友與退休師長，共同參與運動會與感恩音樂會，一同慶祝這所百年名校的珍貴時刻。中市教育局長蔣偉民亦到場致意，與師生、校友共享盛典。

教育局說明，忠孝國小創立於1896年，原名「臺中國語傳習所」，至今已有130年校史，是臺中小學教育的重要起點之一。學校長年深耕社區、校風淳厚，孕育無數人才，不論在產官學或各專業領域皆有傑出表現，為台中教育發展留下豐厚足跡。

廣告 廣告

蔣偉民表示，忠孝國小是臺中第一所國小，具有重要歷史意義，市府也持續投入資源協助校務發展。自111至114年度，市府共補助逾5,000萬元經費，包含清淨空氣綠牆計畫、兒童遊戲場改善、三民樓與大明樓老舊廁所整建、無障礙電梯新建等工程，大幅提升校園安全性與學習舒適度。未來市府也會持續挹注更多教育資源，打造更優質的學習環境。

校長張耀中指出，忠孝國小以「適性揚才、迎向未來」為願景，致力於透過多元課程、展演活動與體驗式學習，激發孩子在探索中發展天賦、勇於表現自我。適逢130週年，學校更希望透過校慶活動，凝聚親師生與校友的向心力，再次彰顯「百卅薪傳、美哉忠孝」的教育精神。

今日的音樂茶會融合說唱、戲劇、音樂、鼓藝與兒童太極等精彩演出，師生與校友同台展現成果，場面溫馨多元、充分呈現忠孝國小在藝文與素養教育上的深耕成果。張耀中期許，在全體師生與社區力量共同支持下，忠孝國小能在下一個百年持續創新、再展風華。

中市西區忠孝國小今(29)日迎來創校130週年校慶，校園內湧入近500位歷屆校友與退休師長，一同慶祝這所百年名校的珍貴時刻。（中市教育局提供）

中市西區忠孝國小今(29)日迎來創校130週年校慶，校園內湧入近500位歷屆校友與退休師長，一同慶祝這所百年名校的珍貴時刻。（中市教育局提供）

中市西區忠孝國小今(29)日迎來創校130週年校慶，校園內湧入近500位歷屆校友與退休師長，一同慶祝這所百年名校的珍貴時刻。（中市教育局提供）

中市西區忠孝國小今(29)日迎來創校130週年校慶，校園內湧入近500位歷屆校友與退休師長，一同慶祝這所百年名校的珍貴時刻。（中市教育局提供）