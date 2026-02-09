中市西屯中平路跨港尾子溪橋 現勘協調拚9月動工

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中水湳經貿園區多項重大建設陸續啟用，周邊車潮增加，在今天的「中平路銜接中平北路新建橋梁工程」現勘協調會中，市府建設局表示，將力拚9月動工、明年5月完工通車。

位於水湳經貿園區的台中國際會展中心、綠美圖陸續啟用，周邊車流量大增，國民黨立委楊瓊瓔與台中市議員楊大鋐今天邀集市府建設局、水利署及第三河川分署等單位，辦理「中平路銜接中平北路新建橋梁工程」現勘協調會，就橋梁跨越港尾子溪的設計依據與行政作業程序進行討論。

楊大鋐表示，中平路銜接中平北路的新建橋梁，看似一座橋，實際上卻是串聯水湳經貿園區內部路網的重要關鍵節點，攸關未來整體交通順暢與行車安全；隨著會展中心、綠美圖及轉運中心陸續啟用，周邊車流已明顯增加，若橋梁工程再因行政程序延宕，恐導致瓶頸路段更加惡化，衝擊地方居民通行權益。

楊瓊瓔說，水湳經貿園區快速發展，車流量已明顯增加，中平路跨越港尾子溪新建橋梁，不僅是地方多年訴求，更攸關整體交通路網完整性，若行政程序一再延宕，將錯失改善時機。

楊瓊瓔表示，經協調水利署，爭取在兼顧水理安全前提下，加速行政作業，或以專案方式提前公告，甚至同意依修訂規劃內容先行審查跨河構造物，讓工程得以同步推進。

經現勘協調後，水利署同意加速審議程序，台中市建設局也允諾，將同步啟動工程發包；若進度順利，最快今年9月動工、明年5月完工通車。（編輯：陳仁華）1150209