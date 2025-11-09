中市西屯張廖家廟秋祭大典 見證百年家廟文化傳承

《圖說》市定古蹟西屯張廖家廟秋祭大典。

【民眾網諸葛志一臺中報導】西屯區市定古蹟張廖家廟 9日舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」，上百位宗親依循傳統三獻禮共同緬懷祖德，並為六世祖天與公冥誕祝壽，祈願風調雨順、宗族昌盛。

民政局長吳世瑋出席活動表示，張廖家廟見證地方開發與族群融合，是宗族團結與敬祖思親的象徵，並感謝張廖家廟董事長廖德淘長期配合市府推動文化資產保存與倫理教育，期盼持續推動文化再利用，讓更多市民瞭解張廖家廟的歷史價值與文化意涵。

吳世瑋指出，張廖家廟為紀念第六世祖天與公而建，創建迄今逾百年，俗稱張廖公廳、廖祖厝或天與公祠及承祜堂，是台中地區廖姓氏族規模最大的祖祠，建築格局嚴謹、雕飾精緻，展現高度歷史與藝術價值，並於民國74年登錄為市定古蹟。每年舉辦春秋兩季祭典，象徵宗親團結與慎終追遠精神，感謝張廖家廟董事長廖德淘及歷任董事會成員、宗親長輩長年致力於古蹟維護與祖德弘揚，凝聚家族情誼，傳承文化脈絡，成為地方文化延續的重要典範。

吳局長提到，西屯張廖家廟是日治時期建造的傳統閩南詔安客家式建築，採三堂二過水與環形圍屋格局，斗栱造形多樣精緻，被譽為中台灣祠堂建築典範。

立法委員廖偉翔、市議員黃馨慧及張廖乃綸均表示，感謝廖董事長與各位宗親長輩多年來對文化保存與古蹟修復的投入與努力，鄰近家廟外的福星路至逢甲一帶也增設人行友善空間、紅綠燈及禁停措施，讓家廟周邊環境更加完善。