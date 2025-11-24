中市規劃「糖果主題特色遊戲場」 各種糖果意象遊具及尿布鞦韆等各式鞦韆

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市在各行政區興建很多特色公園，將在人口數最多的北屯區的廍子公園，興建「糖果主題特色遊戲場」，將棉花糖、牛奶糖、棒棒糖、軟糖等糖果意象轉化為具有地方特色的遊戲主題，並建置全國最多鞦韆數的遊戲場如尿布鞦韆，預計完成規劃設計後，明年度辦理地方說明會。

台中市有很多特色公園，如在中央公園的「飛行美樂地遊戲場」， 太平的「台中馬卡龍公園」東區的「泉源兒童交通主題公園」等。

建設局預計在明年於北屯區的廍子公園規劃「糖果主題特色遊戲場」，在議會引發討論，建設局表示，地點規劃於公園東側(臨廍子路)，遊戲場面積約3,800平方公尺，設計主軸以廍子里地名由來「糖廍」。

整座公園將以棉花糖、牛奶糖、棒棒糖、軟糖等糖果意象轉化為具有地方特色的遊戲主題，並將建置全國最多鞦韆數的遊戲場，包含鳥巢鞦韆、尿布鞦韆、平板鞦韆及親子鞦韆等，另結合棉花糖造型遮陽棚，讓親子族群舒適、有趣的擺盪體驗，打造具辨識度與故事性的遊戲環境。

建設局表示，糖果主題特色遊戲場將納入一般孩童及身障孩童均可同樂的共融遊具，如沙坑、玩沙桌、彈跳床、旋轉盤等設施；另也有「棒棒糖」造型的主題遊戲塔，結合各種的攀爬路徑、溜滑梯及跳樁等玩法，讓孩童能穿梭於高塔與低塔之間，鼓勵孩童探索環境及健全肢體活動。

建設局表示，此案目前辦理期末規劃作業中，後續將於完成規劃設計後，預計於明年度辦理地方說明會，待取得地方共識後續行推動遊戲場改造工程，以期為廍子公園帶來創新、具地方特色的兒童遊戲場建設。

