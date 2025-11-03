中市觀光局偕霧峰高爾夫球場與韓國旅行業協會簽署MOU

霧峰高爾夫球場與韓國旅行業協會(KATA)正式簽署「促進高爾夫旅遊及觀光友好交流意向書」。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府觀旅局促成霧峰高爾夫球場與韓國旅行業協會(KATA)正式簽署「促進高爾夫旅遊及觀光友好交流意向書」，以推展、活用兩地觀光資源與高爾夫旅遊為目標，攜手促進雙邊的宣傳合作，為台中推動運動觀光樹立新標竿。

觀旅局長陳美秀說，韓國旅行業協會(KATA)為具代表性的全國性觀光產業組織，會員範疇涵蓋旅行社、航空公司及相關觀光產業，參與國際觀光合作與推廣事務，為韓國連結全球旅遊市場之重要樞紐；此次見證霧峰高爾夫球場與KATA簽署MOU，象徵著台中與韓國在觀光交流上的嶄新篇章。

韓國高爾夫旅遊風氣十分熱絡，只是國民常於當地入冬後因雪季甚長而無法揮桿，韓國作為台中重要的國際觀光客源市場，簽署MOU合作吸引更多韓國旅客來台中打高爾夫，體驗霧峰優質的自然景觀與藝文之美。

韓國旅行業協會(KATA)會長李振錫表示，看好台中在運動觀光國際市場的發展潛力，與霧峰高爾夫球場攜手推出韓國旅客專屬高球套裝行程，為兩地球友建構高品質且具吸引力之目的地。

霧峰高爾夫球場廖紫岑董事長指出，霧峰球場風景秀麗，具備完善的設施與客製化的服務，是國際旅客來台中揮桿的首選，韓國的球友前來體驗台中高球魅力與霧峰在地風情。

觀旅局說明，市府推動「運動＋觀光」跨域整合策略，舉辦「二0二五台中自行車嘉年華」首度邀請到韓國旅行業協會(KATA)、全球城市旅遊振興機構(TPO)、韓國釜山市政府團隊、日本關西觀光本部等外賓騎訪東后豐自行車綠廊。

此次締約期間安排參訪中台灣最大、最新穎的「台中國際會展中心」、台中知名景點「秋紅谷、宮原眼科、中社花市」、世界級夕陽美景「高美濕地」，安排最道地的「馨苑小料理、逢甲小吃宴」，外賓體驗台灣特有的美食文化。