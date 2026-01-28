中市計程車春節加成費率出爐 2/13至22日每趟加收50元

農曆春節即將到來，為因應年假期間交通需求，並體恤計程車駕駛於假期持續提供服務，台中市政府交通局公告，自2月13日起至2月22日止（共10日），台中市計程車將實施春節加成費率，每趟次加收50元，並於2月23日零時起恢復原有收費方式。

交通局長葉昭甫表示，春節前後因採買、返鄉、走春與拜年等活動頻繁，搭乘計程車的需求明顯提升，市府依往例於春節期間啟動加成機制，除表達對駕駛辛勞的肯定，也希望鼓勵更多車輛投入疏運，提升整體運能，確保市民與旅客出行順暢。

葉昭甫說明，加成期間凡在台中市境內上車，乘客依計費表顯示金額付費，系統將自動加計春節加成費。駕駛須於計費表選取「春節加成」功能；若未選取，仍應依跳表金額收費，不得另行加價，以維持收費公開透明並保障乘客權益。

為協助國內外乘客了解春節費率規定，交通局印製中、英、日三種語言的收費說明貼紙，請駕駛張貼於車內明顯位置，降低溝通誤會；同時也準備韓國、泰國、印尼、越南等語言宣傳單，透過相關公（工）會加強宣導。

交通局提醒，乘客下車時應索取乘車證明；若遇到未依規定收費、擅自加價、故意繞路或拒載短程等情形，可記下車號、搭乘時間、駕駛姓名及上下車地點，撥打台中市民專線1999反映，市府將依法查處。