中市調高勤務繁重加成 最高每月增1880元

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台中市警察局9日舉行警察節慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長盧秀燕主持，表揚六位模範警察、六位警察獎章代表及二十三位績優人員。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為慶祝一一五年警察節，台中市警察局九日舉行警察節慶祝大會，由副市長鄭照新代表市長盧秀燕主持，表揚六位模範警察、六位警察獎章代表及二十三位績優人員，感謝警察同仁長年守護治安、交通及市民安全的辛勞與付出。鄭照新也宣布，市府核定調高的勤務繁重加成及刑事加給已於昨日正式入帳，最高每月可增加三千八百八十元，希望以實際行動支持第一線員警，成為基層同仁最堅強的後盾。

鄭照新表示，警察工作全年無休、晝夜不輟，台中能持續獲得宜居城市肯定，背後有賴每位警察同仁堅守崗位，以專業、紀律及使命感守護市民生命財產安全。為肯定第一線員警的辛勞與奉獻，警察局依勤務繁重程度及不同工不同酬原則規劃勤務繁重加成分級制度，獲市府全力支持。除調高相關加給外，市府也將持續改善辦公廳舍、充實應勤設備及提供健康檢查補助等福利措施，提升同仁工作環境與照護品質。

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警察局表示，今年警察節活動除表揚績優同仁外，也播放警察局形象影片，展現警察同仁守護治安與維護城市安全的決心；同時結合公益捐血及因公殉職同仁遺族慰問活動，在莊嚴表揚之餘，也傳遞警界溫暖與團結精神。

台中市副市長鄭照新表揚模範警察，感謝警察同仁長年守護治安、交通及市民安全的辛勞與付出。（記者陳金龍攝）

警察局指出，台中警方近年持續交出亮眼治安成績單。在打擊詐欺方面，透過推動「警地聯防」及「異常金流分析」機制，一一年成功攔阻詐騙案件二千四百二十一件、攔阻金額逾十五億元；掃黑工作檢肅治平目標二百九十三人，查扣不法金流三千九百一十八萬餘元；肅槍方面查獲各式槍枝七十一枝，暴力犯罪破獲率達百分之一百；毒品查緝重量達五千一百九十四點三五公斤，較去年同期成長百分之三百九十八點三六，並移送毒駕案件一千一百一十五件，較去年同期增加百分之八十七點三九，展現打擊犯罪及守護市民安全的具體成果。