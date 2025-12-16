中市警協助尋回錢包 韓國旅客跨海來函感謝

（中央社記者郝雪卿台中16日電）來自韓國的1對情侶日前到台灣旅遊，不慎將內有證件及現金的錢包遺留客運，台中市警方據報協助尋回送到旅館，韓籍旅客回國後還跨海致函交通部觀光署，感謝警方的積極及貼心。

台中市警察局第六分局今天說明，這對韓國情侶於11月間到台灣旅遊，搭車到台中市過程中，不慎將裝有重要證件及現金的錢包遺留在客運上，這對情侶發現錢包不見，匆匆走進第六分局西屯派出所，用英文向值班員警求助。

員警以流利英語向對方確認錢包特徵，並立刻聯繫通報客運業者，不久後，客運即傳來好消息，司機剛好在車上發現錢包先行保管，而為了讓旅客能順利拿回遺失物，員警當即協助取回韓籍旅客所遺失的錢包，並確保錢包內財物均無損失，警方表示，如此迅速效率也讓外籍旅客大呼難以置信。

韓籍旅客回國後依然念念不忘，於11月19日致函交通部觀光署，不但逐字描述台灣警察的積極與貼心，更特別強調「我非常感謝台灣警方。我一定會把這件事告訴台灣警察部門。謝謝。我也感謝所有不會在公車上拿走他人錢包的台灣市民。」這份跨國而來的心意，也成為台灣人友好、善良、人情味最實在的肯定。

第六分局指出，警方不分國籍全力協助有需要的民眾，而這次事件也讓國外旅客更深刻感受到台灣警察與台灣人民的溫暖，無形中成為最好的國民外交。（編輯：謝雅竹）1141216