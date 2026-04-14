白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
中市警員派出所內持槍自傷送醫 警方調查釐清
（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市警局霧峰分局林姓警員今天上午在派出所內持槍自傷，消防局獲報將林男送醫搶救，警方已通知偵查隊鑑識小組到場採證，全案仍在調查釐清。
台中市消防局今天上午8時54分獲報，位於霧峰區中正路的吉峰派出所，發生創傷救護案件，經派遣消防人車到場，發現1名警員下巴處疑有槍傷，立即送往中國醫藥大學附設醫院搶救。
台中市警局霧峰分局表示，有關56歲林姓警員持槍自傷案件，初步了解無外力因素，詳細原因尚待調閱監視器釐清發生經過，並通知偵查隊鑑識小組到場採證。
警方指出，林男擔任分局行政組警用裝備承辦人，工作認真積極，分局亦會請諮商師對於同仁做好心理諮商及輔導，全案持續調查釐清。（編輯：陳清芳）1150414
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