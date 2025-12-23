中市警局女偵查佐社群發文「開槍盧秀燕」 今日速遭拘提到案

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

受到北捷攻擊事件影響，這幾日社群平台不時有網友發表恐怖攻擊相關言論，部分IP設置在境外，引起大眾恐慌，警方也一一介入查緝。台中市某分局偵查隊的一名女姓偵查佐因涉在網路發表「開槍盧秀燕」的言論，今（23）日遭檢方拘提。

根據《聯合報》報導調查，該名女偵查佐因為身心問題，今年11月曾轉介醫療單位。昨（22）日她於社群平台Threads發文，寫道「若對市長盧秀燕開槍會如何」等語，警方獲得檢方指揮後，今日拘提女偵查佐到案，目前正應訊中，全案方向將依恐嚇罪偵辦。

