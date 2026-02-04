中市警春節酒測專案勤務啟動 各路口加強執法

（中央社記者郝雪卿台中4日電）春節連假將屆，台中市警察局宣布春節酒測專案勤務3日起實施到3月4日止，台中市長盧秀燕昨晚並前往北區中清路與進化北路口視察執法情形，呼籲不要因喝酒誤事而造成遺憾。

春節即將到來，年終尾牙及邀宴情形增加，為有效防制交通事故及民眾行車安全，台中市警察局從2月3日起到3月4日展開「馬上安全」春節酒測專案勤務，針對酒駕、行人正義大執法及大型車違規加強執法。

盧秀燕昨晚前往北區中清路與進化北路口視察警方交通執法情形，她說，警方和交通局將會在中市風險較高路段、酒駕事故特別容易發生等路段，進行酒測，預防事故發生。她也呼籲，請大家「喝酒不開車，開車不喝酒」，過年是家人團聚、最溫暖快樂的時刻，千萬不要因喝酒誤事而造成遺憾。

盧秀燕表示，台中市是全國最早啟動春節防酒駕專案的城市，且長達1個月，將於各路口加強執法，守護市民安全。只要無酒駕、無事故，執勤人員的辛勞便值得，她也感謝警察及交通局人員的付出，盼市民配合酒測，共度安全馬年。專案以預防為重，盼達成零酒駕、零毒駕為目標。

隨後，盧秀燕還前往台中市政府警察局第二分局立人派出所，給予辛勞付出執勤的員警及協勤民力，加油打氣並頒發加菜金，她感謝警察及志工人員，在節慶期間辛苦的付出，大家有著強大的使命感，守護社會，確保民眾安全，使得大家能夠安心過好年。（編輯：李淑華）1150204