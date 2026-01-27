中市警查獲同志會館 警方假扮客人潛入蒐證

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市警察局第六分局今天宣布，在西屯區查獲經營色情交易的同志會館，為掌握事證，事前還出動警方假扮客人潛入蒐證，等時機成熟，一舉攻堅，將提供場所的負責人移送法辦。

市警局第六分局說明，日前在西屯區破獲一起經營色情場所案件，發現這處場所專供同性從事性行為使用，警方持搜索票搜索時，查獲涉嫌提供性交易場所的姚姓負責人（44歲）及2名客人，全案依妨害風化、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

警方進一步了解，這家會館表面上為交友休憩空間，實際上卻收取入場費每人500元，讓消費者自由進出從事色情活動。

為掌握事證，警方表示，事前出動員警假扮同志客人潛入蒐證，歷經多日觀察與蒐集資料，終於確認場所內確實涉及不法情事。搜索當天，警方組成專案小組，一舉攻堅現場，查扣不法所得、工作手機，以及店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、變裝面具等證物。

警方指出，員警行動前假冒「客人」身分入內，過程中必須自然融入對話與互動，稍有不慎就可能引起店家懷疑，並在昏暗燈光與擁擠環境中長時間觀察、記錄進出人員，辛苦程度不亞於臥底任務，待掌握足夠證據後，警方才於時機成熟時出動，成功查獲不法事證。

第六分局強調，任何涉及妨害風化的營業行為均屬違法，警方將持續加強稽查與蒐證，杜絕色情行業影響社會風氣。（編輯：黃世雅）1150127