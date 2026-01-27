中市警查獲同志會館 警方假扮客人犧牲色相穿內褲潛入蒐證

警方破獲同志交友會館，現場設有情趣吊床。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市第六警分局在去年底接獲檢舉，西屯區逢甲商圈一間透天厝，疑經營同志會館，供男客在場所內歡愛，為掌握事證，西屯區派警員喬裝男客，還犧牲色相，僅穿著內褲，取信業者，詳細蒐證後，一舉攻堅查獲姚姓業者，以及正要歡愛的二名男客，全案警詢後依妨害風化等罪嫌移送法辦。

警方現場查獲蒙面面具、保險套、潤滑液等證物。（記者陳金龍翻攝）

第六警分局西屯所在去年底接獲檢舉，位於逢甲商圈福星路的一間透天厝，涉經營同志會館，容留男女性行為，派兩名男警喬裝男客，前往該會館蒐證，發現四十四歲姚姓業者以每人五百元向男客收費，會館二樓是獨立單間，而三樓大通舖則是供多人群交使用，業者還提供保險套、潤滑液、變裝面具、情趣吊床等設施，供男客使用。

為掌握事證，警方表示，事前出動員警假扮同志客人潛入蒐證，歷經多日觀察與蒐集資料，終於確認場所內確實涉及不法情事。搜索當天，警方組成專案小組，一舉攻堅現場，查扣不法所得、工作手機，以及店內提供給客人使用的保險套、潤滑液、變裝面具等證物。

埋伏警員為取信業者，也脫到僅剩內褲，十分犧牲，警員確認業者經營狀況後，回報派出所聲請搜索票行動，當場查獲姚姓業者及兩名正要歡愛的男客，全案警詢後依妨害風化、違反社會秩序維護法等罪送辦。