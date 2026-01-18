中市警破獲娃娃機店掩護販毒 起出卡式瓦斯罐藏毒品

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市警察局今天宣布破獲毒品案，毒販以娃娃機店為掩護交易毒品，還將毒品藏於卡式瓦斯罐內，仍被警方識破；連同毒販及藥腳共7人，移送台中地檢署偵辦並起訴在案。

台中市警察局刑事警察大隊說明，年前偵辦毒品案件，向上溯源調查發現劉姓女子以販毒為業，並以娃娃機店當掩護，購買原料自行製造俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，並將所製作的喪屍煙彈連同海洛因、安非他命等毒品販售給下游藥腳。

經警方深入蒐集藥腳及劉女犯罪事證後，發現向劉女購毒藥腳多達6人，全案報請台中地方檢察署指揮偵辦，日前持搜索票及拘票，兵分多路至劉女及藥腳住居所執行查緝。

警方調查發現，劉女為規避查緝，除以娃娃機店掩護充當毒品交易場所外，還費盡心思特製藏放毒品器具，將卡式瓦斯罐外殼裁開並挖空內部加裝開關，將毒品藏放進罐體後，特製卡式瓦斯罐外觀與一般卡式瓦斯罐完全相同。

查緝小組成員搜索現場時，發現卡式瓦斯罐手感異常，搖晃時沒有一般卡式瓦斯罐液體燃料的晃動感，經仔細檢視後發現劉女將毒品藏放其中；警方說明，除了於卡式瓦斯罐內查獲依托咪酯原料粉末1包外，另於房內搜出海洛因5包、安非他命5包、依托咪酯煙彈8顆、依托咪酯煙油5罐、毒品製造分裝工具等證物。

警方表示，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押劉女獲准，全案並經台中地方檢察署將劉女及共犯等7人，依毒品危害防制條例規定提起公訴。（編輯：陳仁華）1150118