中市警資深技術教官親授防身技巧 強化中捷安全防禦應變能力

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為強化台中捷運場站安全，台中捷運公司與台中市政府警察局捷運警察隊於11月聯合辦理防衛專業訓練，約90名中捷站務及保全人員分5梯次完成課程。市警局技術教官針對捷運站特性及配置的防護用具，量身設計教學內容，並安排實際演練，以提升第一線人員面對突發狀況時的自我防護與應變能力。



▲教官指導徒手反制技巧。

中捷公司表示，各捷運站詢問處均配置防暴鋼叉、戰術型臂盾、長警棍及防護型噴霧器，並透過平時的模擬演練及教育訓練讓車站人員熟悉正確操作流程，此次更邀請市警局技術教官林建志、黃圓月授課。兩位教官強調面對歹徒時，應保持安全距離、確保適當掩護、隨時使用武力戒備。另外，由於站務與保全不乏女性員工，課程設計更注重簡潔、實用及有效，並安排各式模擬情境，讓學員演練脫困、反制與危機處置流程，一旦面對歹徒或不法行為時可迅速採取適當行動。

中捷公司補充，除了強化車站人員的防身技巧外，中捷與捷警上個月也合作拍攝宣導影片，導入防禦觀念，示範如何利用背包、長傘等隨身物品進行防禦、拉開與歹徒距離，並提醒旅客若遇緊急狀況，請以緊急對講機通報行控中心，行控中心將立即聯繫站務人員與捷警前往處理。

第一線人員具備自我防衛知識，對旅客安全與車站秩序維護至關重要。未來將持續透過教育訓練與安全管理提升維安措施，並與捷警深化合作，共同建構更完善的捷運安全防護網，讓旅客安心搭乘。