中市警「毒駕零容忍」！毒品唾液快篩首日上路即查獲陽性反應

【警政時報 林家嘉／台中報導】為有效打擊毒駕案件，臺中市政府警察局今啟用「毒品唾液快篩」執法措施首日，便查獲疑似毒駕且唾液快篩呈陽性反應的案件，展現中市警「毒駕零容忍」的強力執法決心。

臺中市政府警察局自11月起配合內政部警政署導入唾液毒品快篩試劑，並完成前線員警專業教育訓練，使同仁熟稔新制檢測與執法流程。依據114年11月19日公告修正之「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，以及警政署自11月20日起施行的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，全市正式啟用唾液快篩強化執法。首日即由第六分局查獲唾液快篩陽性案件，並依毒品危害防制條例及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，持續追查是否涉及公共危險罪行。

警方深夜執行攔檢勤務，對駕駛實施毒品唾液快篩，強化毒駕取締作業。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方指出，如駕駛人經唾液快篩呈陽性，將依「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處新臺幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛，駕照吊扣1至2年；若拒絕接受檢測，罰鍰提高至18萬元，車輛亦將當場移置並吊銷駕照。警方強調，毒駕行為嚴重威脅公共安全，易引發失控、高速行駛等重大事故，警方將持續維持高強度執法力道，加強於事故熱區、娛樂場所周邊等地攔檢辨識，杜絕毒駕危害。

