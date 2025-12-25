中市警：跨年晚會將加強安檢 提高維安層級

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市跨年晚會即將登場，預估當天將有大批民眾湧入會場，警方今天表示，將加強安檢，也提醒民眾勿攜帶危險物品進場，並呼籲民眾多利用大眾運輸及遵守交通疏導管制措施。

台中市跨年晚會將於31日晚間6時，在水湳中央公園登場，邀請16組重量級藝人及樂團輪番開唱，包括蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等，倒數時刻並施放長達180秒的璀璨煙火秀，預估將有大批民眾到場。在台北隨機攻擊案發生後，台中市警察局提前啟動跨年活動安全維護規劃。

台中市政府警察局長吳敬田23日前往水湳中央公園實地勘查，逐一檢視交通管制動線及安全維護部署，並聽取第六分局分局長周俊銘針對活動當日整體規劃簡報。

警方說明，吳敬田當場指示加強場地、出入口安檢，並針對參與民眾隨身攜帶可疑危險物品查察，要求以最嚴謹標準落實各項安全維護作為。

警方表示，活動當天將採取「分區管理、集中部署」方式進行警力調度，當發現特定區域人潮快速聚集或密度升高時，將即時調整部署，指揮鄰近區域警力機動支援，集中人力於重點區域，有效提升現場反應速度與處置效能，確保突發狀況能在第一時間妥善因應。也請民眾配合短暫脫下口罩進行查驗，共同維護活動安全。

市警局交通大隊呼籲，如要參加中央公園跨年晚會，請多利用大眾運輸系統及市政府規劃的接駁公車，以避免塞車或耗時尋找停車位。

警方指出，跨年晚會免費接駁車規劃有市府線及松竹線2條接駁線，接駁車進入會場接駁時間為31日下午5時30分至11時；離開會場接駁時間為31日晚上10時至翌日1時30分，各線均每隔10至15分鐘1班，坐滿或時間到即發車。（編輯：李錫璋）1141225