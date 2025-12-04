中市議員建議刪購物節預算補助買廚餘機 環保局研議自行編預算

市議員林德宇建議刪除購物節預算，省下的預算改在明年另編廚餘機的補助。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市府總預算二讀會的討論，購物節加上物調券等3.9億元的預算引發討論，民進黨議員林德宇表示，台中購物節年年編列高額獎金抽獎，但效益低落，現在台中面臨廚餘難以處理的困境，他主張全數刪減只有購物節預算2億7153萬元，市府將省下來的經費，在明年初的臨時會提出追加預算3億元補助家戶購買家用廚餘機，每戶補助1萬元，就可3萬戶家庭有廚餘機幫忙去化廚餘。

環保局長吳盛忠表示，可以研議自行編預算來補助，但不宜用購物節預算。

議員林德宇今天在市議會質疑環保局，現階段該做的廚餘問題宣導到底有沒有做？環保局不應該把垃圾車拿去宣傳購物節，環保局現階段最重要應該要宣導的，是要跟市民宣導「廚餘」，廚餘要瀝乾、要做好。

林德宇說，預算編列應該要考慮資源配置的效益以及重要性。台中市沒有包括物調券及鍋烤節的購物節預算，明年度總共編列2億7153萬元，包括事務費、獎金2億2000萬元，但是購物節執行的出現種種缺失、外部宣傳的效益不佳，應該將明年度購物節預算，事務費加獎金，合計2億7153萬元全數刪除。

林德宇強調，刪除的預算當然不可能直接為環保局所用，但省下來的經費，要求市政府在明年初的臨時會提出追加預算，3億元經費來補助台中市市民家戶「廚餘機購買」，這才是具體可行，而且解決農業局廚餘不能養豬，以及環保局廚餘的去化的問題。

他說，如果每戶補助1萬元，就有3萬戶家庭可以有家用廚餘機解決焚化爐來不及燒、沒辦法燒的廚餘；如果補助一戶5000元，就有6萬戶家庭，這才是用錢的優先順序。

