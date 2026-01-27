中市議員春節前夕走入建國市場發春聯 拜早年

農曆春節將至，年節氣氛逐漸升溫，台中市議員陳雅惠27日率領服務團隊前往建國市場，發送春聯、向攤商與採買民眾拜早年，提前祝賀新春平安順心，市場內人潮往來熱絡，洋溢濃厚年味與溫暖人情。(見圖)

建國市場是台中重要的民生消費據點，也是許多家庭日常採買與春節備貨的重要場域。陳雅惠逐攤向攤商致意，親手送上春聯與祝福，並與民眾寒暄互動，實地了解物價變化、營運狀況與生活需求，不少攤商與長輩熱情回應，現場氣氛溫馨。

陳雅惠表示，傳統市場攤商長年支撐地方民生與城市經濟，是不可或缺的基層力量。她指出，接獲不少攤商反映，面臨原物料價格上升、人力成本增加及消費型態改變等多重壓力，經營負擔日益加重；有攤商也直言，成本持續攀升，經營相當辛苦，感謝議員實際走進市場傾聽心聲，盼市府能多關心傳統市場的實際需求，讓攤商能安心做生意、穩定過好年。

陳雅惠強調，市府在推動重大建設與觀光發展的同時，應同步重視傳統市場的經營環境、公共衛生與硬體設施改善，並透過市場活化計畫、攤商經營輔導、數位轉型與行銷資源整合等具體作為，提升人流與競爭力，將持續在議會監督市府，為攤商與市民爭取更實在的支持。＃