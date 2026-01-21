中市議員籲補助大樓社區購置廚餘機等同一次補助百戶

台中市議員陳文政肯定市府推出「家戶廚餘機補助方案」，每台補助5,000元、限額1萬戶，政策一上路即被秒殺申請，顯示市民對廚餘減量與環保政策高度支持。不過，陳文政在市議會專案報告中指出，基層也反映不少實務問題，呼籲市府在資源有限下，應進一步擴大補助效益與政策彈性。

陳文政表示(見圖)，新政策上路，民眾其實有很多困惑，如補助未納入市佔率高的的「粉碎型廚餘機」；補助限定家戶無納入社區大樓；以及台中市116萬戶中，目前僅1萬戶搶到補助。陳文政強調，未來是否規劃第二波、第三波補助，或採取滾動式加碼，也備受市民關心。

陳文政進一步提出兩項具體建議。首先，除家戶補助外，應儘速納入「社區型補助」機制。以經費效益來看，同樣5萬元補助個別家庭只能服務約10戶，但若補助社區設置一套大型廚餘處理設備，卻可同時服務50戶甚至上百戶，整體效益更高。其次，市府可同步規劃「新建案預先設置」的誘因制度，鼓勵建商在建築設計階段就導入廚餘處理系統，從源頭減量，也能降低未來市府補助的財政負擔。

對此經發局答詢表示，社區大樓受限法規，無法直接補助，將持續研議。都發局也表示，對於鼓勵新建案設置集中廚餘處理設備，將研議相關辦法，朝這個方向努力。

陳文政強調，廚餘減量是長期政策，補助不只是「發錢買機器」，更應兼顧整體系統規劃與資源運用效率，期待市府朝社區化、制度化方向調整，讓有限預算發揮最大效益。