中市議員轟中央只管豬瘟、不管毒蛋 導致全台民眾挫勒等

圖說：議員黃佳恬、邱愛珊等人，怒轟中央「只管非洲豬瘟、不管芬普尼毒蛋」，導致全台民眾「挫勒等」！（記者鍾麗如攝）

芬普尼毒蛋事件持續延燒！台中市議員黃佳恬、邱愛珊等人，今天怒轟中央「只管非洲豬瘟、不管芬普尼毒蛋」，導致全台民眾「挫勒等」！議員們說，彰化毒蛋流竄全台已逾兩週時間，還搞出解除移動管制的烏龍，甚至連毒蛋流向也不清不楚，要求中央立即成立跨部會「毒蛋前進應變中心」。 市議會進行市政總質詢，國民黨議員黃佳恬、邱愛珊、陳文政、楊大鋐等人，都關心芬普尼毒蛋流竄全台問題。 黃佳恬表示，十一月九日彰化縣衛生局檢出市售蛋品含芬普尼代謝物超標，共約十五萬顆毒蛋，流向桃園、新竹、台中等九個縣市；十一月十日梧棲區再驗出一批毒蛋，來源不僅是同一畜牧場，數值更超標五倍。短短八小時連爆兩批毒蛋，應已不是單一事件，而是食安管理全面失靈。目前毒蛋事件尚未落幕，這是中央失職！ 黃佳恬指出，短短兩天連續爆出毒蛋事件，引起社會大眾的疑慮；但中央只管非洲豬瘟，不管芬普尼毒蛋，真的是大小眼！梧棲區龍忠蛋行接到彰化縣文雅畜牧場通知解除管制，才於十一月九日去載蛋，十日市府主動抽檢並查到毒蛋，將近兩天的時間，難道只有一家蛋行去載蛋嗎？顯見這已是全國跨縣市的食安危機，並非單一縣市能夠防堵毒蛋，「中央究竟在做什麼？跨部會完全失靈，導致全台食安再亮紅燈！」 議員們表示，食安不能靠運氣，讓市民吃得安心，是市府的責任。這次查到梧棲區龍忠蛋行販售毒蛋，是衛生局的警覺性夠高，成功守住台中食安。要求中央立即成立跨部會「毒蛋前進應變中心」，還給人民最基本的食安保障；因為食安沒分縣市，毒蛋事件也已燒到全台。