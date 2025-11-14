中市議員關切中央補助大減致財源下滑 盧秀燕：將研擬方案補百億缺口

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市議員楊大鋐今（14）日於市議會總質詢指出，雖因財劃法修正使統籌分配稅款增加，但中央大幅刪減補助，中央補助款減少157億元，教育、社會、建設及捷運等全國性業務多由地方承擔，財政壓力驟增，外界更有部分聲音要求舉債普發現金，與財務現況脫節。市長盧秀燕表示，中央補助大減使市府財源下滑，加上今年土地標售不如預期已出現百億缺口，未來一個月市府將持續研擬籌措財政缺口的方案。

廣告 廣告

盧市長指出，明年度市府總預算面臨補助項目大幅縮減，中央補助較今年減少約157億元，即便統籌分配款增加逾200億元到位，仍因中央捷運建設補助縮減、營養午餐及租金補貼等項目補助經費減少，導致預算出現缺口。盧市長強調，今年度土地標售不如預期，使今年已出現逾百億元缺口，明年景氣、土地市場及稅收走向亦具不確定性。面對當前財政壓力，市府將在接下來一個月內全力研議籌措逾百億元缺口的方案。

市長秀燕發言。（圖/記者廖妙茜拍攝）

台中市住宅發展工程處表示，有關租金補貼政策，內政部因財政收支劃分法修正，請各地方政府115 年起依財力分級編列自籌款。台中市依中央規定須編列30%自籌款，115年度租金補貼戶數預估達16萬1,151 戶，總經費將達72.5 億元，須編列自籌款約21.8 億元。考量台中市租金補貼戶數居全國之冠，龐大經費將衝擊台中市政府財政分配，住宅處7月請內政部依原核定計畫全額支應補助，內政部於9月回復說明已向行政院爭取，但尚未定案。

社會局表示，明年中央補助金額減少8億3千多萬元，其中影響較大的項目包括低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助、低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助、身心障礙者生活補助、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助、中低收入老人生活津貼與特殊境遇家庭扶助等。社會局強調，為確保弱勢民眾基本生活權益，補助經費將改由市庫挹注，以保障弱勢民眾生活所需。

台中市議員今14日於市議會總質詢關切中央補助大減致財源下滑議題。（圖/記者廖妙茜拍攝）

教育局指出，中央補助款為市府推動重大施政計畫之重要財源，補助款的變革直接衝擊教育面向，攸關學生就學權益。中央減少台中市一般性補助款及計畫型補助款部分，教育局統計115年度獲得中央的實際補助約較114年度減少56億1,299萬4千元，其中包含中央補助比例減少及原本由中央負擔於115年度改由地方負擔，項目包括老舊校舍整建、學校水電費補助、學校採用國產可溯源食材、班班有鮮乳等，教育局仍就各項業務實際需要情形籌措市庫財源補足預算，以持續穩定推動市政。

捷工局說明，「台中捷運藍線建設計畫」原依核定補助比例向交通部申請「重大公共工程建設計畫」115年度42億1,232萬元，但中央核列補助款僅1億6,895萬元。為使捷運藍線順利推動，中央補助款短差金額將透過市庫編列預算先行支應，但仍盼中央能依綜合規劃報告書所核定之補助比例，於後續年度逐年編足預算，確實提供台中市應有的補助，以共同推動捷運藍線按期順利完成。