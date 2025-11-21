中市議員關切甲安埔地區重大建設推動時程 盧秀燕：任期內該開工的都會開工





臺中市議會定期大會市政總詢，市議員李文傑關切甲安埔地區多項重大建設。市長盧秀燕感謝李文傑為地方爭取重大建設，包括道卡斯園區、甲埔大道、外埔消防分隊、大甲國中、大甲國小禮堂、東陽國小活動中心等等，都將分別動工與完工。

市議員李文傑表示，盧秀燕市長先前已明確宣示臺中市警局大甲分局重建案命名為「道卡斯園區」，感謝盧市長的全力支持，讓地方爭取這麼久的大甲分局重建案能順利啟動，這也是大甲區十多年來最大的開發案。道卡斯綜合服務園區是整合大甲分局、大甲地政事務所及公托的聯合辦公大樓工程，目前工程委託規畫設計技術服務於今年8月已經決標，希望市長能兌現明年開工的保證。此外，外埔消防分隊屋齡老舊，過去長久以來都與戶政事務所、警察局外埔分駐所三個單位共用，空間相當狹小，他積極爭取外埔消防分隊新建工程，也希望能盡速動工。

盧秀燕表示，感謝議員積極爭取地方建設。雖然她的任期只剩下一年多，不過，該推動的建設、該開工的都會開工。大甲警分局相當老舊，市府因而納入地政事務所、公托及停車場整體開發，市府動用警察局、社會局、地政局、交通局及財政局等單位推動。消防局長孫福佑則表示，外埔消防隊的新建工程預計明年初就能動工興建。

此外，大甲國小禮堂使用迄今已經45年，建物老舊而且有安全隱憂，李文傑說，他過去不斷爭取重建，非常感謝教育局將此案列入115年度預算重大計畫。他也希望市府將大甲國小禮堂拆除重建案整合尚泳計畫，因為甲安埔地區至今都沒有一座公立游泳池，大甲國小又是甲安埔地區指標性的學校，利用大甲國小舊禮堂拆除重建一併建公立游泳池，可以加快興建時程，省時又省錢。另外，東陽國小活動中心的部分，也希望市府明年能動工。

市長盧秀燕表示，過去台中縣很多學校都沒有禮堂或活動中心，孩子們聚會或畢業典禮都要在戶外曬太陽，市府辛苦籌措經費為孩子蓋禮堂，讓全臺中市國中小有禮堂比率從六成多提升到八成多，未來還會持續推動。至於尚泳計畫最重要的目的就是要提升游泳課程，培育孩子游泳技能，感謝議員為大甲國小爭取游泳池，後續會交由教育局進一步評估。而東陽國小目前已完成建築師遴選，刻正規劃設計中，她也希望明年能動工。

李文傑表示，除了上述幾項重大建設即將動工，甲埔大道也即將在明年完工通車，並將舉辦大型健行活動迎接這項重大交通建設，還有幾項建設市府需要再努力。例如大甲第一市場他從第一次定期會講到第六次定期會，都沒有明顯進度，市府目前朝向結構補強方式推動，希望不會再有變化，市場內部也要一併修繕改善。經發局長張峯源強調，目前已召開說明會與攤商溝通，將以不影響攤商生計的方式補強梁柱，也會趁這一次結構補強進行相關修繕，市府也會向經濟部申請經費補助。



