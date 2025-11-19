中市議員關切「超巨蛋」規劃期程 盧秀燕：超巨蛋採民間自提BOT 全力催生國際級地標

台中市議會今19日進行定期會市政總質詢，市議員張廖乃綸、陳政顯關心超巨蛋的規劃期程。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市議會今（19）日進行定期會市政總質詢，市議員張廖乃綸、陳政顯關心超巨蛋的規劃期程，對此，市長盧秀燕表示，面對演唱會經濟與棒球熱潮快速升溫，台灣僅有一座大巨蛋已遠遠不足，因此台中推動超巨蛋的時機正好，市府計畫採取民間自提BOT模式興建，並加速審查可行性報告，盼於明年秋季前完成最優投資人甄審程序並簽訂建設契約，打造台灣第二座、同時具備國際水準與地標性的世界級超巨蛋。不只是體育或演唱會場館，更將結合購物、餐飲、旅館與娛樂，帶動台中整體經濟。

台中「超巨蛋」採民間自提BOT 市長盧秀燕：全力催生國際級地標。（圖/記者廖妙茜拍攝）

陳政顯議員表示，已有民間企業表達希望透過公私合作模式來建設超巨蛋。這不僅是體育與娛樂場館，更是多元功能複合式商業營運，包含購物、餐飲、旅館、娛樂等，將提升台中市及中部地區的經濟產業。此外，期望超巨蛋的設計融入科技感和現代美學，並成為吸引國際觀光的地標性建築，進一步帶動城市的觀光與經濟發展。

盧市長表示，台中超巨蛋的建設時機正好，因為台灣的演唱會和棒球熱潮持續增長，台北大巨蛋顯示了大型場館的巨大需求。盧市長強調，雖然台中市政府目前的財政狀況並未能完全負擔建設費用，但透過民間投資，超巨蛋有望以公私合營的方式推動。市府已選定水湳經貿園區作為建設地點，目前正在進行可行性報告的審查，並將辦理公聽會完成可行性後，依促參程序預計於明年初公開徵求投資計畫書。

陳政顯議員表示，已有民間企業表達希望透過公私合作模式來建設超巨蛋。（圖/記者廖妙茜拍攝）

盧市長指出，台中超巨蛋的建設預計將需要四至五百億的民間投資，且必須符合相關法律規定，公告徵求投資計畫書的過程將持續三個月。她提到，透過中央的促參法規，將採取民間自提BOT模式來吸引民間投資，相信超巨蛋可以順利興建。市府希望在明年秋季前完成所有程序並與最優申請人簽訂契約，屆時台中將迎來台灣第二座超巨蛋，成為區域重要的文化與經濟中心。

此外，市府對超巨蛋的建設不僅強調其作為大型體育與演藝活動場館的功能性，還要求設計必須具備地標性的建築美學，並融入現代科技感，成為世界級的標誌性建築。盧市長並感謝議員的支持，市府有決心將超巨蛋蓋起來，也感謝議員在這個過程當中不斷關心，協助催生，她相信超巨蛋不只是台中人，也是全台灣人的夢想。