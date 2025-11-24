中市議員陳清龍明年就任立委今最後總質詢 盧秀燕表示祝福

民眾黨中市議員陳清龍明年將就任立委，今天是在中市議會進行最後一次總質詢。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨2年條款將在明年正式生效，而民眾黨中市黨部主委、中市議員陳清龍將在明年辭去市議員之職而就任立委，等於今天是陳清龍最後一次進行市議會的施政總質詢，市長盧秀燕對陳清龍給予祝福，表示自己未畢業，他就先畢業；陳清龍則是持續完成質詢，並希望盧市府能夠在剩下一年的任期中，能夠將他的提出建議，好好完成。

民眾黨的2年條款明年開始生效，中市議員陳清龍被列為民眾黨不分區的立委，也將在明年卸任市議員之職，就任立委。

陳清龍今天一一細數自己的問政成績，希望未達成的部分，市府要利用剩下這一年，好好完成。

市長盧秀燕表示，陳清龍所提的水岸花都的建議都快逐步完成，她更指出陳清龍今天的質詢有離情依依之感，並表示她未畢業就陳清龍先畢業，而且先畢業都是到立法院當立委，很替陳清龍高興。

