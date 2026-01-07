中市議員陳清龍2月1日就任民眾黨不分區立委 先做喉嚨聲帶手術

民眾黨中市議員陳清龍二月一日就任立委，近日進行聲帶手術。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民眾黨的2年條款將在2月1日實施，新任不分區立委遞補，排名不分區的第14名的民眾黨台中市議員陳清龍當天就任立委，為此，陳清龍這幾天特地進行喉嚨聲帶手術，可以讓自己原本沙啞聲音有所改善，在進入立法院後，讓聲音清楚呈現。

立法院2月1日將進入新會期，而民眾黨二年條款也將正式生效，現任不分區立委將辭職，但民眾黨排除掉陳昭姿，加上排名第4的吳春城因「壯世代」事件爭議請辭後，由排名第9的東吳大學政治系教授劉書彬提前遞補，因此從2月1日將由排名10至16名遞補，而排名第14名的民眾黨台中市議員陳清龍，預計2月1日就任立委。

由於陳清龍的聲音相當沙啞，因此最近特地進行喉嚨聲帶手術，7天都不能說話，大家都能跟他用筆談，直到週六才能開口，他希望進入立法院後，聲音清楚呈現，能向官員明白清楚說出民眾的需求。

